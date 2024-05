«Vahepeal tundus juba, et kokkuhoiumeetmeid ei taheta üldse kasutusele võtta, aga nüüd oleme kokku leppinud, et kärpeid tuleb 110 miljoni euro ulatuses,» ütles välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) Postimehele.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul on lisaeelarve suurus hinnanguliselt 175 miljonit eurot ning suurem osa sellest on eelarvekärbe, kus on ka dividendide pool olemas.