Kui otsida ühte pöördepunkti Raagi elus, mille kohta võib öelda, et see muutis, isegi kui mitte täielikult, siis igal juhul muutis tema elu ja töö trajektoori ning valikuid, oli see just pronksiöö. Raag oli olnud Kaitseliidu liige juba mõned aastad, kuid nagu ta ise tunnistab, mitte liiga tõsiselt. «Tahtsin lihtsalt teada, kas suudan Erna retke läbida.» Eelkõige oli Raag ikkagi tuntud kui Eesti Televisiooni juht, filmimees ja filmiajakirjanik, ühesõnaga – kultuuriinimene.