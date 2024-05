Automaksu seadus vormistatakse enne suvepuhkust ära, lahkhelid lahendab valitsus tulevikus

Veel eelmisel nädalal kirjutas ERR , et koalitsioonipartneritel puudub automaksu lõpliku versiooni suhtes üksmeel. Kui Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid tahavad, et registrikande peatumisel ei peaks auto eest aastamaksu tasuma, siis Reformierakond seda ei toetanud – nende soov on, et nõnda saaks motiveerida vähendama Eesti hoovides ja mujal olevat 200 000 auto suurust jõude seisvat autoparki.

Erimeelsused kolme võimuerakonna vahel pole kuhugi kadunud, kuid kuna ajaaken on sulgumas – selleks, et uus maks saaks 2025. aasta algusest kehtima hakata, tuleb see vastu võtta vähemalt kuus kuud varem –, siis sel nädalal pani rahanduskomisjon eelnõu lõpliku versiooni lukku ja järgmisel nädalal jõuab see riigikogus koos parlamendiliikmete ja rahandusministeeriumi muudatusettepanekutega teisele lugemisele. Riigikogu liikmete 831 muudatusettepanekut on obstruktsioonilised, rahandusministeerium sättis seadust eelkõige Euroopa Komisjoni tagasisidest tulenevalt.