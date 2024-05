Eesti 200 peasekretär Igor Taro lausus Postimehele, et tegemist polnud kerge otsusega. «Taolised olukorrad on erakonna jaoks alati valulikud – need ei sünni lihtsalt ja alati saab küsida, kas otsuse jaoks oli parim aeg. Samas oli suurem osa juhatusest veendumusel, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus.»