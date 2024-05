Tema hinnangul on tänasel päeval tekkinud olukord väga kurb. «Lisaks sellele on olukord ka väga kahetsusväärne. Kahjuks ei sobinud minu vaated erakonna juhatusele. Ma liitusin erakonnaga, sest mind kutsuti sinna isiklike vaadete pärast. Olen seisnud looduskaitsjana metsade eest, kliimaküsimused on olnud mulle väga olulised ning mulle tundus, et erakonnale on see ka oluline.»