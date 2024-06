Leinatamm teatas ühismeedia vahendusel, et eile oli tema viimane päev Tallinna Linnavolikogus ning ühtlasi ei kuulu ta enam erakonna Eesti 200 ridadesse.

Ta lisas, et on kurb, kuna 6-aastane periood on saanud lõpu. «Homme olen rõõmus ja alustan uut ajajärku,» sõnas ta.