Liina Normet kirjutas: «Me asutasime selle erakonna tarkade naiste erakonnana, «uued tuuled poliitikas» erakonnana, pika plaani erakonnana, ekspertide erakonnana! Esimeses juhatuses olid pooled naised, kellest kõik vähemalt magistrikraadiga oma ala eksperdid! Me olime uus tase Eesti poliitmaastikul, inimesed uskusid meisse ja lootsid tõepoolest muutust! Viis aastat oli see erakond mulle justkui oma beebi, kasvatasin seda organisatsiooni suure kire ja armastusega! Kuid siis käis järsku pauk!»

Ta selgitas postituses tagamaid. «Kristina (Kristina Kallas – toim) oli vaja juhi kohalt lahti kangutada, kuna ta ei olnud juhitav juht. Ta ei allunud igale idiootsusele, mida teatud võimuladviku kamp nõudis. Mõeldud – tehtud, väga räpaste võtetega Kristina maha võeti. Minule räpasus ja lausvaled ei sobinud, ütlesin selle välja ja sellest hetkest oli ka minust vaja lahti saada. Saadigi! Saadi ka veel paarist teisest tublist tugevast naisest!»

Praegune Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige nentis, et teda murdis see protsess väga pikaks ajaks täiesti katki. «Ühel hetkel isegi tarbisin ravimeid, kuna ei saanud enam enda depressiooniga hakkama. Arvasin, et ei taha poliitikast enam kunagi midagi kuulda, sellise trauma sain!»

Normet kirjutas, et uus erakond on ta ülisoojalt vastu võtnud ja ta usub uuesti poliitikasse.

«See, mida tehti Zuzuga, on täpselt see, mida tehti ka minuga! Ausalt, sellist diktatuuri nagu Eesti 200s on, ei ole vist Hitleri ajast nähtud! Zuzu (Züleyxa Izmailova –toim) väljaviskamisele järgnes ka mõne teise naise erakonnast lahkumine,» edastas Normet.

Oma postituse lõpetas erakonna asutajaliige sõnadega, et tal on kahju kõigist neist valijatest, kes oma hääle Eesti 200-le andsid ja nüüd sügavalt pettunud on! «Usun, et järgneva nädala lõpuks saavutab see erakond oma süvapõhja! Valimiste tulemuseks ennustan mina neile 2 protsenti! Kuigi, ei tea, kas nad sedagi saavad!»