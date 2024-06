Euroopa Parlamendi reitingud: sotsid taastasid liidrikoha

Tema sõnul tähendaks Reformierakonnale sellest kohast ilma jäämine märkimisväärset kaotust, kuna siis nad jääksid ühest oma praegusest kahest kohast ilma. «Samas Isamaale oleks see suur võit, kuna nad võidaksid võrreldes praegusega ühe koha juurde. Kui eeldada, et Keskerakond jääb mandaadist ilma, siis on arvestatav tõenäosus ka sellisel valimistulemusel, mis toob mõlemale, nii Isamaale kui Reformierakonnale nendel valimistel kaks mandaati. EKRE tõenäosus saada kaks kohta on pigem vägagi madal,» ütles Mölder.