Eurovalimiste konarlik algus: veebilehte tabasid tehnilised tõrked

ERR kirjutas , et esmaspäeva hommikul kella üheksa ajal ei olnud võimalik Windowsi operatsioonisüsteemist vastavat valijarakendust alla laadida, vaid koduleht pakkus Linuxile mõeldud valijarakendust. Veidi hiljem ilmusid valimised.ee esilehele valijarakendused nii Windowsile, Macile kui ka Linuxile. Kuid ka õiget versiooni alla laadides ei ole võimalik kandidaatidega valikut näha ega e-hääletada.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe kommenteeris Postimehele, et mõned minutid pärast valijarakenduse avaldamist valimiste veebilehel, kuvati osadele kasutajatele teise operatsioonisüsteemi valijarakendust. «Hetkel on kõik valijarakenduse versioonid valimiste veebilehel kättesaadavad,» rõhutas Koitmäe.

Ta selgitas, et osadel kasutajatel on valijarakenduse allalaadimine takistatud, kuna kõik brauserid ei pea valijarakendust turvaliseks. «Põhjuse, miks osad veebibrauserid peavad käivitatavat faili pahavaraks ja blokeerivad selle allalaadimise, väljaselgitamisega riigi valimisteenistus hetkel tegeleb,» lausus ta ja lisas, et elektroonilise hääletamise süsteem, hääletamine ja häälte kontrollimine ise toimib tavapäraselt.