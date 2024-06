Esmaspäeval kell 9 algas eurovalimiste elektrooniline hääletamine ning kestab ööpäev läbi, laupäeva, 8. juuni õhtu kella 20ni. Riigi valimisteenistusest öeldi Postimehele, et kella 11.30 seisuga on e-hääletanud üle 5000 valija.

Euroopa Parlamendi valimistel on Eestis üks valimisringkond, mis hõlmab kogu Eestit. See tähendab, et kõik jaoskonnad üle Eesti on avatud hääletamiseks kõikidele valijatele, sõltumata nende registrijärgsest elukohast.