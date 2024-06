«Eesti 200 asutajaliikmena on mul tegelikult väga kurb ja kahju,» kirjutas sotsiaalmeedias erakonna asutajaliige olnud Liina Normet, kes ise astus erakonnast mullu välja sõnadega «Usun ikka ja endiselt, et poliitikat on võimalik teha teisiti, ausalt ja puhtalt, lihtsalt mitte selles diktatuurilises erakonnas!». «See, mida tehti Zuzuga, on täpselt see, mida tehti ka minuga! Ausalt, sellist diktatuuri, nagu Eesti 200s on, ei ole vist Hitleri ajast nähtud! Zuzu (Züleyxa Izmailova – toim) väljaviskamisele järgnes ka mõne teise naise erakonnast lahkumine,» kirjutas Normet nüüd.