ANALÜÜS Sotsid liiguvad võidu poole, Keskerakond võib üldse kohast ilma jääda

Eri firmade küsitlused näitavad, et Keskerakond võib saada ühe koha (nagu neil praegu on), aga võib ka välja jääda. «Piiri peal, ei julge pakkuda,» sõnab Martin Mölder Ühiskonnauuringute Instituudist. «Mündivise. Kui sunnitaks poolt valima, siis ütleks, et jäävad välja,» lisab Tarmo Jüristo sihtasutusest SALK.

Keskerakonna tulemus mõjutab ka ülejäänud parteisid. Kui Keskerakond mandaati ei saa, läheb nende koht jagamisele esikolmiku vahel. Mis tähendab, et nii sotsid, Isamaa kui ka Reformierakond saavad Euroopa Parlamendis (EP) igaüks kaks kohta. Kui Keskerakond ikkagi saab sisse, jääb keegi neist kolmest ilma. Näiteks eile avaldatud Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstati läbi viidud küsitlus näitas, et valimised võidavad sotsid (kaks kohta) ning Isamaa ja Reformierakond võistlevad teise koha pärast ehk kumb saab kaks mandaati ja kumb ühe. Eelmise nädala Turu-uuringute ASi küsitlus ennustas kahte kohta sotsidele ja Isamaale, aga näitas Reformierakonnale väga kehva tulemust. Kantar Emori viimatises küsitluses – see pärineb aga mai esimest poolest – tulid võitjaks sotsid ja teisele kohale Reformierakonna, nii et mõlemad saadaksid Brüsselisse kaks inimest.