VIDEO Riigikogu infotunnis andsid aru Tsahkna, Sikkut ja Riisalo

Välisminister kinnitas Riigikogu infotunnis, et Eesti on kõik need aastat toetanud Gruusia rahva soovi liikuda Euroopa Liidu ja NATO liikmelisuse suunas.

Infotunnis peaministri ülesannetes osalenud välisminister Margus Tsahkna ütles, vastates ministri Gruusia-visiidil külastatud meeleavalduse kohta, et Gruusia on märkimisväärsel määral taganenud nendest kokkulepetest ja lubadustest, mida ta on andnud oma rahvale ja Euroopa Liidule. Välisministri sõnul oli see ka põhjus, miks Eesti, Läti, Leedu ja Islandi välisministrid Gruusiasse ühisele visiidile läksid.

«Eelmisel aastal esitati nii-öelda välisagentide seadus – seda kutsutakse ka vene seaduseks –, mis on täpselt sarnane sellega, mis on Venemaal vastu võetud, et tsiviilühiskonna sõnavabadus alla suruda,» selgitas Tsahkna ja lisas, et ka siis olid inimesed tänaval meelt avaldamas, kuna saavad väga hästi aru, et see otsus viib Gruusia mitte Euroopa Liidu suunas, vaid Venemaa mõjusfääri.

Välisminister tõi esile, et Euroopa Liidu poolt oleme teinud terve rea kokkuleppeid Gruusia valitsusega alates viisavabadusest ning mitmesuguste reforme ja kodanikuühiskonda puudutavate väga suurte projektide rahastamisest, kuni ametliku Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmiseni koos reformikavaga.

«Konkreetselt selle eelnõuga, mis tänaseks on ka vastu võetud, on Gruusia mitte ainult neid kokkuleppeid rikkunud, vaid ka tegelikult muutnud Gruusia välispoliitilist suunda. Ja selle vastu inimesed tänava peal ka meelt avaldavad. Tuletan ka meelde, et selle meeleavalduse taga ei ole ühtegi poliitilist jõudu, vaid need on Gruusia inimesed. Meie sõnum sellel meeleavaldusel oli väga selge ja läks kokku ka Gruusia valitsuse lubadustega. Me ütlesime selgelt välja ainult ühe asja: Gruusia koht on Euroopa Liidus,» kinnitas Tsahkna.

Välisminister vastas lisaks maksupoliitikat, peaministri visiite ning valitsuse ja peaministri tegevust puudutavatele küsimustele.