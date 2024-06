«Eelmistel nädalatel oma toetust kasvatanud Keskerakonna kasvutrend on vähemalt selleks nädalaks peatunud. Viimastel nädalatel on natuke kosunud ka Eesti 200. Kuna aga Eesti 200 kaks kõige värskemat nädalast tulemust on olnud selgelt madalamad kui varasemad, siis võib oletada, et sellel õrnal kasvutrendil väga suurt hoogu ei ole. Isamaa, Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide nelja nädala keskmine toetus paistab hetkel olevat stabiilne,» ütles Mölder.

Tema sõnul pole viimastel nädalatel kasvanud ka eelistuseta valijate osakaal, mis alates jaanuarist on tõusnud umbes kaheksa protsendipunkti. See on jõudnud umbes samale tasemele, kus ta oli eelmisel suvel.

«Kui vaadata ka erakondade toetuste absoluutarvude dünaamikaid, siis võib oletada, et viimase nelja kuu jooksul kasvas eelistuseta valijate osakaal esmalt Keskerakonnast sotside selja taha ja sealt eelistuseta valijate hulka liikunud kodanike arvelt. Seejärel mõnevõrra võibolla ka koos Jüri Ratasega Isamaasse tulnud valijate arvelt ning hetkel tundub, et see kasv tuleb kõige enam EKRE toetajate ridadest. EKRE on ainus erakond, kelle toetajate absoluutarv on hiljuti olnud märkimisväärselt kahanemas paralleelselt eelistuseta valijate osakaalu kasvuga,» ütles Mölder.