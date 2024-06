VIDEO Võrklaev: lisaeelarve sai suurem, kui algselt plaanisime

Võrklaev (RE) rääkis, et lisaeelarve maht, 183 miljonit, sai mõnevõrra suurem esialgselt planeeritust, sellest kokkuhoiumeetmeid on ligikaudu 115 miljonit ning täiendavaid tulumeetmeid 68 miljoni eest. Põhiliste kärpekohtadena tõi ta välja tegevuskulud, teadus-arendustegevuse ühele protsendile viimise ning investeeringute ärajätmise või nihkumise.

Rahandusministri sõnul vaadati investeeringute jaoks kõik investeerimistegevused üle. «Me teeme palju asju, alates IT-investeeringutest võimalike ehitustegevusteni ja iga ministeerium on hinnanud, mis läheb tegevusse, mis mitte,» täpsustas ta. Samas sõnas Võrklaev, et investeeringute puhul oli oluline arvestada ka majanduskeskkonda, mis on siiani võrdlemisi halvas seisus. Eesmärk oli leida kohad, mis on reaalselt kõige vajalikumad ning võimalikult palju investeeringuid ära teha.