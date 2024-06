Kaja Kallas partnerite lisaeelarve kriitikast: mina olen olnud kogu aeg olemas, olen käinud neile peale nagu uni

Kaja Kallas lausus, et lisaeelarve vastuvõtmine ei olnudki nii valus protsess. Selline mulje jäi ajakirjandusliku ülevõimendamise ja konfliktilembuse pärast. «Iga kuu oleme teinud koosolekuid, et tükk tüki haaval vaadata riigieelarvet, et kus me saame midagi teha.»

Kärbete pooldajate ja vastaste võimuvõitlust põhjendab Kallas mõttega, et erakonnad esinevad oma valijatele. Üks asi on see, mida erakonnad meedias räägivad, teine, mida laua taga tehakse. Reformierakonna mittesekkuvat hoiakut põhjendab peaminister arvamus- ja sõnavabaduse eksisteerimisega, lausudes, et prioriteet on jõuda kokkulepeteni.