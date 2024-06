Aivar Kokk: Uute maksudega eelarvet lappides viib valitsus rahva vaesusse

Riigikogu rahanduskomisjoni liige, keskerakondlane Andrei Korobeinik ütles Postimehele, et valitsuskoalitsioon on sellise eelarvekavaga selgelt rikkunud oma lubadust mitte minna julgeolekukulude kallale. Ta lisas, et lükates edasi siseministeeriumi haldusalasse jääva Eesti-Vene piiri rajatiste ehitust, püütakse teha nägu, et kuna see ei ole kaitseministeeriumi rida, pole see ka riigikaitsega seotud. «Kannatab nii sisejulgeolek kui ka julgeolek tervikuna,» lausus Korobeinik. «Öelda, et kui kärped ei puuduta kaitseministeriumi ridu, siis ei ole ka julgeolekut vähem, ei ole riigimehelik.»