Erki Savisaare tööpanus Tallinna Loomeinkubaatoris jäi segaseks

Maikuu alguses ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski, et linna sisekontrolöri teenistus kontrollis käsunduslepingutega seonduvaid küsimusi sihtasutuses Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid. «Sisekontrolör on tuvastanud mitmeid küsitavusi, ent lõplike järelduste tegemiseks kogub linnavalitsus veel täiendavat informatsiooni,» lisas Ossinovski toona. Nüüd on järeldused tehtud, aga lõplikku selgust siiski ei ole.