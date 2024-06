Ministeeriumid tõmbavad end miljonite eurode kaupa koomale

Kaugemal sealt, kus tavaliselt seisab vasaku kätt mandri ja Vormsi vahet kurseeriv praam, jääb kõrvaliste silmade eest peitu vana, umbes 70 meetri pikkune betoonist kai. See kuulub eelmise aasta algul loodud Riigilaevastikule, mis haldab riigi veesõidukeid ja ujuvmärgistust, teostab jäämurdetöid ja osutab lootsiteenust.

Aga kai on vana ja väsinud, vajab põhjalikku remonti. See pidanuks algama tänavu ja nõudnuks poolteist miljonit eurot. «Et ohutult tööd teha, on vaja investeerida,» ütles Riigilaevastiku peadirektor Andres Laasma.