Riisalu kasvas koos oma vabadussõjalasest vanaisaga, sest vanemad olid pidevalt tööl. «Elasime maal ja pidin tegema kõikvõimalikel ja võimatutel hetkedel päris rasket füüsilist tööd koduses majapidamises, kuna me peitsime nõukogude võimu eest kogu aeg umbes kolme lehma,» meenutab Riisalu ja lisab, et lehmad võimaldasid perel ka veidi paremini ära elada.

Lapsepõlves nägi ta sedagi, mida võib alkohol inimestega teha. «Sain aru, mida tähendab haridus, ning neid suhteliselt madala haridustasemega ja eluaeg lihtsalt tööd tegevaid inimesi ma ei kadestanud. See kõik sundis väga selgelt püüdlema millegi poole.» Samas on mehe sõnul tema elus olnud suur roll ka juhusel ning sellel, et ta on osanud võimalustest kinni haarata.