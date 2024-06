Läänemets selgitas, et piiritaristu ehituseks vajaminevad summad on aastaid tagasi kokku lepitud ning need seisavad valitsuse reservis. «Sealt võetakse igal aastal raha välja vastavalt sellele, kui palju on piiri rajatud,» rääkis Läänemets.

Tema sõnul peaks maismaapiir 2025. aasta lõpuks valmis olema ja loogiliselt võttes ei tehta väljamakseid enne, kui see on juhtunud. «Ehk osa rahast makstake välja alles järgmisel aastal. See on eelarvetehniline liigutus ja füüsiliselt seda raha ära ei võeta,» ütles Läänemets.

«Piiriehitusega jätkame ja sellega mingit probleeme ei ole, vastupidi, mõned nädalad tagasi otsustasime selleks hoopis raha juurde anda,» lisas Läänemets.

Peaminister Kallas kutsus neljapäeval inimesi üles kindlasti minema europarlamendi valimistele ning soovitas valida mitte neid, kes on «kõige suuremad kisajad sisepoliitikas», vaid kellel on oskust Euroopas hakkama saada.

«Mina hääletasin esmaspäeval ära, tegin seda elektrooniliselt, minu arvates on see ülimugav hääletamisviis,» ütles Kallas valitsuse pressibriifil.

Tema sõnul on muidugi veel mitmeid võimalusi hääletada ning võrreldes teiste riikidega on tõesti Eestis suur valikuvabadus oma hääle andmiseks ja oma kodaniku kohuse täitmiseks.

«Kindlasti julgustan inimesi neid võimalusi kasutama, sest iga hääl on oluline. Ma arvan, et ma ei liialda grammigi, kui ütlen, et need valimised on äärmiselt olulised. Sest kunagi ei ole Euroopale valitud parlamenti nii keerulises olukorras ja raskel ajal,» ütles Kallas.

«Ja kunagi ei ole valitud inimeste isikuomadused olnud nii olulused. Seisame ju silmiti maailma suurima kriisiga pärast Teist maailmasõda. Ja ka Eesti on viimastel aastatel saavuanud olulise nähtavuse ja kuulatavuse ning seda positsiooni ei tohi käest anda,» ütles Kallas.