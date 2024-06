Riigikogu liige Anti Poolamets (EKRE) ütleb uhkusega, et on «hingelt maakas». Ka ta ise meenutab veidike mõnd põllutöölooma: kanget, pisut altkulmu vaatavat ja konservatiivset.

Pole ehk asjakohatu, et Poolamets on muuhulgas loomakasvataja: ta on «algaja hobusekasvatajana juba saanud auhinna parimate Tori tõugu täkkude eest».