Ning viimaks, selle kolmanda tulemuse väärtus võib olenevalt Keskerakonna saatusest olla väga suur. «Keskerakonna toetusprotsent on jätkuvalt kriitilise piiri peal. Kui see oleks protsendipunkt kõrgem, kui see küsitlus näitab, oleks nende mandaat Euroopa Parlamendis kindel. Kui see oleks protsendipunkti võrra madalam, jääksid nad ukse taha,» selgitas Mölder.

Politoloog Martin Mölder. Foto: Taavi Sepp

Ja kui nii peaks juhtuma, siis Keskerakonnast vabaks jäänud mandaat läheks kolmanda valimistulemuse saajale – ehk siis kas Reformierakonnale või EKREle, kellest üks saaks sel juhul ühe mandaadi asemel kaks.

«Kunagiste põhivastaste – Keskerakonna ja Reformierakonna – saatus on nendel valimistel olulisel määral seotud. Ühe võit eeldaks teise kaotust, kuid samas võivad ka mõlemad enda jaoks mitterahuldava tulemuse saada,» kommenteeris ta.

«Jätkuvalt on kõige suurem ressurss nendel valimistel see valija, kellel riigikogu valimiste kontekstis on erakondlik eelistus olemas, kuid kes nendel valimistel ilmselt valima ei lähe. Seega peitub eelpool mainitud kolme õhus rippuva küsimuse vastus väga suurel määral võistlevate erakondade võimes oma potentsiaalseid valijaid veel viimasel hetkel valima tuua,» märkis Mölder.

Küsitluse viis läbi Norstat Eesti AS ning sellele vastas 1302 valimisõiguslikku kodanikku.

Euroopa Parlamendi valimiste võimalike tulemuste ennustamisel veebi teel läbi viidud küsitluse kaudu tuleb arvestada kahe asjaoluga, mis võivad küsitlustulemust kallutada. Ainult veebi teel läbi viidud küsitlused on teatud erakondade suhtes mõnevõrra kallutatud. Seetõttu on erakondade üldiseid toetusprotsente korrigeeritud siin Norstati erakondade kahe nädala reitingu alusel, mis on suures osas läbi viidid telefoniküsitluse vormis. Taolist korrigeerimist on testitud Riigikogu 2023. aasta valimiste kontekstis, kus see vähendas kandidaatide tasandil viga umbes 10%.