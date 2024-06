Kantar Emori ekspert: valimisaktiivsus tuleb absoluutarvuna eelmistest europarlamendi valimistest kõrgem

«Valimisaktiivsus absoluutarvuna tuleb mõnevõrra kõrgem kui eelmistel Euroopa Parlamendi valimistel – arvatavasti 350 000 ja 360 000 vahele ning protsendina tõenäoliselt 36 protsendi kanti. Võrreldes eelmise korra 37,6 protsendiga on see küll madalam, kuna valijate üldarv suurenes seekord valijate arvestuse muudatuse tõttu ca 94 000 valija võrra,» rääkis Voog pressiteates.

Kantar Emor viis maikuus Eesti Rahvusringhäälingu tellimusel läbi kaks uuringut, kus vaadati valimisealiste kodanike eelistusi. Kui arvesse võtta nende eelistused, kes plaanivad kindlasti valima minna, peaksid mandaadi saama nii Reformierakond, Sotsiaaldemokraadid, Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) kui ka Keskerakond. «Eelmisel nädalal läbi viidud uuringu alusel on kahte viimast mandaati püüdmas Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid. Samas ka Isamaa ja EKRE on suhteliselt lähedaste protsentidega kahe esimese järel ning võivad sekkuda kuuenda ja seitsmenda mandaadi jaotusesse,» leiab Aivar Voog. Arvestades praegust valimisaktiivsust ja seda, et eelistuseta ehk «ei oska öelda» vastanuid oli valima minna plaaninute seas suhteliselt vähe, võiks Kantar Emori kahe viimase uuringu kohaselt Reformierakond saada 20 protsenti häältest, Sotsiaaldemokraadid 19 protsenti, Isamaa 18 protsenti, EKRE 16 protsenti, Keskerakond 12 protsenti, Parempoolsed 6 protsenti, Eesti 200 4 protsenti, KOOS 3 protsenti, Rohelised 1 protsent ja üksikkandidaadid 1 protsent.