KESKPÄEVATUND Eurovalimised annavad Reformierakonnale võimaluse vabaneda Kallasest ja tuua peaministriks Ansip

Ta lisas, et ilmselt jääb Eesti 200 seekord eurovalimistel mandaadita ja sellega kasvab surve valida erakonnale uus esimees. Ta meenutas, et Kristina Kallas lubas sellel nädalal, et ta kaalub erakonna esimeheks kandideerimist.

«Keskerakonnale oleks samuti mandaadita jäämine ajalooliselt halb olukord, mis muudaks nende perspektiivi järgmisel aastal toimuvate kohalike valimiste võtmes väga nukraks. Kui Reformierakond peaks piirduma ühe mandaadiga, siis tekib ka seal päris tugev sisekaemus,» lisas ta.

Ajakirjanik Ainar Ruussaar nentis, et Parempoolsete toetus on teinud paari viimase nädalaga suure hüppe, mis näitab, et erakond on teinud poliitiliselt väga tugevat tööd.

«Neil on suurepärane võimalus, nad on väga häälekad ning nad oma kampaaniat tehes olnud väga aktiivsed. Samas on neil lihtne kampaaniat teha, kuna neil puudub igasugune koalitsiooni ja opositsiooni vastutus,» ütles Ruussaar.

Hõbemägi nentis, et europarlamendi valimiste aktiivsus on Eestis olnud seni loid. «Kas europarlamendi valimistel jääb hääletamine jääb alla eelmisele korrale, kui osalusprotsent oli 37 kandis, selgub homme õhtuks,» lausus ta.

Ruussaar tõdes, et laupäeva keskpäeva seisuga oli valimisaktiivsus 20 protsendi ringis ning seda ei ole eriti palju, arvestades, et hääletada saab veel poolteist ööpäeva ning pühapäeval enam elektroonilise hääletamise võimalust ei ole.

«Loodetavasti see protsent veel kasvab. Oleks mage, kui see alla 35 prostendi jääb, see näitaks mingisugust apaatsust. Vaatasin ka meie lõunanaabrite numbreid, Lätis on olukord ikka päris hull, eileõhtuse seisuga oli Lätis hääletamas käinud veidi üle kaheksa protsendi valijatest, see on ikka päris loid suhtumine. Leedus samas oli jälle päris korralik protsent, agas leedukad on ilmselt sattunud valimisrattasse. Neil olid just presidendivalimised, nüüd europarlamendi valimised ja oktoobris tulevad parlamendivalimised,» ütles Ruussaar.

Põim Kama sõnul võivad eestlased ennast õnnitleda, et nad lätlastele me oma poliitilise motiveerituse ja ühiskondlikult tubli käitumisega ära teevad.

«Mina julgen prognoosida, et valimisaktiivsus tuleb 38-40 protsenti, mis oleks samas suurusjärgus 2019. aastal toimunud europarlamendi valimistega. Väga palju sõltub sellest, kuidas erakonnad suudavad valijaid välja tuua. Lõpuheitlus on kujunenud erakondade vahel tasavägiseks ja pingeliseks,» lausus Kama.