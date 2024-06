«Ei, see on kategooriliselt välistatud. Ma ei tea, kust sellised kuulujutud tekivad, aga selleks ei ole mingit alust,» ütles Ansip Postimehele ja lisas, et ei oska öelda, kas keegi on sellisest võimalusest kusagil midagi kasvõi vihjamisi rääkinud, kuid tema sellega kindlasti seotud ei ole.