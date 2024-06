Jüristo kirjutab sotsiaalmeedias, et tänavustel eelvaimistel on toimumas midagi kummalist eelkõige ida-virus.

«On karjuvalt ilmne, et ida-viru paberhääletamise (e-hääli paraku jooksvalt maakondade kaupa träkkida ei saa) aktiivsus on oluliselt kõrgem, kui eelmisel korral. See on kummaline mitmel põhjusel, muu hulgas muidugi ka lihtsalt seetõttu, et tavaliselt on venekeelse valija tõenäosus välja tulla keskmisest selgelt madalam,» kirjutas Jüristo.

Tema sõnul on praegu aga Ida-Virumaal antud juba ligi 80 protsenti kõigist neist häältest, mis seal 2019. aastal kokku anti.

«Nii et mul on aimdus, et Aivo Peterson näitab märksa paremaid numbreid, kui küsitlused talle ennustasid,» kirjutas Jüristo.

Toom: tormist rääkida on natuke ennatlik

Tänavu taaskord europarlamenti pürgiv Jana Toom (Keskerakond) Jüristo ennustustega ei nõustu. «Ma pigem arvan, et Tarmo Jüristo püüab praegu valijaid mobiliseerida, et nad üldse kedagi valima tuleks. Ma ei tea, kelle valijad need on, aga ma ei näe siin ohtu, kui vaatame siin nendele numbritele otsa, olgem ausad,» ütles ta. «Ma ei taha alahinnata Eesti inimeste hääli, aga tormist rääkida on natuke ennatlik.»

Täna õhtuse seisuga on Ida-Virumaal hääletanud 20,6 protsenti valijatest. Toomi silmis võivad Ida-Virumaa valijaid tunda pettumust. «Neil on põhjuseid, et olla nukrad. Kasvõi kõrge töötuse määra ja madala palga üle,» lausus Toom. «Selge see, et sealne valija ei jaga seda tüüpilist esiletõusnud agendat. Sellest lähtuvalt võidaksegi hääl anda Petersonile, aga samas ka ei pruugita,» lisas ta.

Toom ei usu, et homne valimispäev võib tuua suuri üllatusi. «Praegu käib väga tihe rebimine ja on selge, et keegi kaotab ning keegi võidab, aga ma ei ole üldse hea ennustamises,» lausus ta.

Jana Toom. Foto: Eero Vabamägi