INFOGRAAFIKA Valimiste lõpusirge: jaoskonnad ootavad aktiivseid hääleandjaid

Kuue päeva jooksul on Euroopa Parlamendi valimistel oma hääle andnud 255 989 hääletajat, mis moodustab 26,1 protsenti valijate üldarvust.

Kõrgeim valimisaktiivsus on olnud Tallinnas, kus hääletamisest on osa võtnud 35 protsenti inimestest. Madalaim näitaja on Põlvamaal, kus valimisaktiivsus püsib 20,7 protsendi juures.