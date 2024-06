E-häälte lugemisel toimub esmalt andmete terviklikuse kontroll, mille käigus veendutakse, et andmed on loetavad, töödeldavad ja korrektselt vormistatud. Seejärel toimub korduvhäälte (kui valija on mitu korda e-hääletanud) ja topelthäälte (kui valija on lisaks e-hääle andmisele ka jaoskonnas hääletanud) eemaldamine ning häälte anonümiseerimine ja krüptograafiline segamine.

Pärast häälte lugemist ülekanne lõpeb, esialgsete hääletamistulemuste avalikustamisega alustab riigi valimisteenistus kell 00.00, sest Euroopa Parlamendi valimiste seaduse kohaselt ei tohi valimistulemusi avaldada enne, kui kõigis liikmesriikides on hääletamine lõppenud. Valimistulemusi näeb traditsiooniliselt valimiste veebilehel.



Valimisvaatleja Marek Strandberg saabus riigikogu konverentsisaali. Seal hakkab kell 19 e-häälte lugemine. «Komisjoni ametnik läks kohvi võtma ja teine lõõpis, et vaata, et see arvuti peale ei kukuks,» kirjeldas Strandberg ja lisas, et tema sõnul oleks see tõesti kurb, kui e-hääled kohvi tõttu kaotsi läheksid. «Tuli välja, et teine koopia on veel - turvaline värk: kõige peale on mõeldud, isegi kohvi peale,» lisas Strandberg.