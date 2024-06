BRÜSSELI VAATEID Rootsi ajakirjanik: Meloni on seisus, nagu kaks meest peaks tema pärast baarikaklust

Marine Le Pen saamas osa Viktor Orbani käesuudlusest kolm aastat tagasi Varssavis. Foto: WOJTEK RADWANSKI / Scanpix

Küchleri sõnul usub ta, et tänu tihedamale omavahelisele suhtlusele saavad paremradikaalid ka näidata oma valijatele, et neil on lootust, kui vaadata Wildersi tulemust Hollandis.

Muutunud on Küchleri sõnul ka see, et pärast Brexitit ei taha paremradikaalid enam EList lahkuda: «Vaata, mida Wilders ütleb. Ta ütleb, et ta ei taha EList lahkuda, ta tahab ELi seest reformida. Või Le Peni: ta ütleb, et ta ei ole kunagi öelnud, et ta tahaks EList lahkuda. Kuigi mingil ajal ta rääkis EList lahkumisest. Nüüd ta lihtsalt tahab asju muuta, aga samuti seest.»

Küchler naerab ja ütleb: «Tõenäoliselt on enamikes Euroopa keeltes olemas vaste väljendile: «Sa võid kas olla telgist väljas ja pissida sinna sisse või olla tegis ja pissida sealt välja.»

Radikaalsemate paremerakondade koostöövõimalusi arutades tõdeb Küchler, et mõned neist on üksteise jaoks liiga äärmuslikud. «Ma ei suuda näiteks näha, kuidas keegi tahaks praeguses seisus teha koostööd Alternativ für Deutschlandiga. Marine Le Pen on öelnud, et ta ei tee nendega koostööd, ta tahab enda ümber hoida puhast ruumi, sest ta tahab saada Prantsusmaa järgmiseks presidendiks.»