Mina olen väga rahul, et ligi 10 000 häält on väga suur usaldus Eesti rahvalt. Kui vaadata valimiseelseid küsitlusi, siis see protsent oli väiksem, nüüd oli protsent valijate poolt antud suurem. Loomulikult kahju, et erakond teisest mandaadist ilma jäi, aga sellega tuleb edasi tegeleda – see oli Eesti rahva sõnum praegu ja eks meie peame siit omad järeldused tegema.