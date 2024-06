Meelis Oidsalu oravate langusest: ka väga toetatud minister Pevkur sai pettumust valmistava tagasiside

«Kõige tõsisem kaotus Kaja Kallase juhitavale Reformierakonnale. Osaliselt seotud tema enda otsusega mitte kandideerida. Peaminister oli ETV-s näidatud valimispeo kõnes silmnähtavalt pettunud ja näost ära ja ei üritanud ka ise varjata seda, et tegemist on tagasisidega Eesti valitsuse tööle,» leidis Oidsalu. Lisaks oleks Oidsalu tegelikult oodanud, et Kallas tuleb ise ETV valimisstuudiosse selgitusi andma, mitte ei saada Paeti.

«Arvestades, et Hanno Pevkur on kuulunud valitsuse kõige kõrgemate toetusnäitajatega ministrite hulka ja et valimiste peateemaks tehti Eestis jälle julgeolek, on eraldiseisvalt ka oravate kaitseministri valimistulemus altminek,» kirjeldas Oidsalu. Tema hinnangul mõnevõrra võib kesine tulemus mõjutada ka Pevkuri šansse eelseisvatel võimalikel Reformierakonna juhi valimistel.