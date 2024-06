Sotside juht Lauri Läänemets sõnas valimispeol, et sotsid on oma tulemuse üle õnnelikud, sest saadi kaks mandaati. Isamaa valimisvõidu kohta ütles Läänemets, et ilmselt said nad nii hea tulemuse seetõttu, et kampaaniasse panustati väga palju raha.