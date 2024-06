Kõlvart viitas pressikonverentsil, et otsuse loobuda saadud mandaadist tingis poliitiline olukord ning olukord erakonnas. Ta sõnas, et kui tema sõidaks Brüsselisse, peaks Keskerakond otsima uue juhi, kuid selleks on liiga vara. «Täna me peame pingutama kõik koos selle eesmärgi nimel, et meil oleks roll Eesti poliitikas. See roll on olemas ja me peame seda tugevndama,» ütles Kõlvart



«Keskerakonnal olid rasked ajad ja me oleme nendest probleemidest tegelikult väljumas, aga on vaja veel väga palju pingutada ja ehitada. Ja pole midagi teha, et peame olema ka järgmisteks kriisideks ka erakonna sees,» lisas Kõlvart, pidades silmas Porto Franco riigikohtu otsust, mis pole veel tulnud. «Poliitiline turbulents riigis, olukord Tallinnas ja vajadus tegeleda erakonnaga ei anna mulle võimalust sõita Brüsselisse. Minu arvates see oleks reetmine,» rääkis Kõlvart.



Ta tunnistas, et ka isiklikult ei olnud valik tema jaoks lihtne, sest Euroopa Parlamendi saadiku positsioon on kõrge ning pakub uusi võimalusi, väljakutseid, kontakte, kogemusi ja korralikku palka. «Aga täna see ei saa olla prioriteediks. Samas see ei tähenda, et me loobume poliitikast Euroopa Parlamendi tasandil. Meil on võimalus jätkata meie prioriteetidega ja järgmiseks etapiks on meil prioriteedid ka täpsustatud - need on ettevõtlus, põllumajandus ja sotsiaalvaldkond ning järgmine saadik peab pingutama maksimaalselt selleks, et kaitsta Eesti huvisid ja Keskerakonna programmi,» rääkis Kõlvart.