Kas probleem võib olla selles, et inimestel on veel meeles Johanna-Maria Lehtme skandaal? «Eesti 200 hädad algasid Lehtmest, ent ka edasi on kõik läinud üle kivide ja kändude. Aga samasugude teekond on olnud pea kõigil uutel erakondadel, nad on käinud läbi nn surmaorust, ja sellest tulevad välja vähesed. Meenutame või Respublicat: võideti valimised ja peaministriks sai Juhan Parts, kuid juba järgmistel valimistel olid erakonnast järele vaid riismed, mille siis Isamaa üles korjas ja endaga liitis. Eesti 200 puhul ma isegi arvasin, et neil oli aega adra seada ja päris erakonnaks kasvada, aga probleemid said nad kätte. Ei ole ainult Lehtme skandaal – on olnud sisetülisid, palju jagelemisi ja hädasid. Ridamisi on olnud asju, mis pole jõudnud lehtede erikülgedele, kuid on erakonda raputanud ja nõrgestanud nii valijate silmis kui ka sisemiselt.»