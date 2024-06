«[Peaminister] Kaja Kallase juhtimisel oleme jõudnud eelarvekaosesse,» nentis senine Euroopa Parlamendi liige Ansip. «Siin ei ole võimalik süüdistada eelkäijaid, see kõik on korraldatud Kallase poolt, ja sellele andsid valijad praegu hinnangu. 22 000 häälest jäädi ilma, kaotati üks koht Euroopa Parlamendis – valijate süüdistamine pole siin asjakohane. See on rahva lolliks pidamine, mitte vigadest õppimine.»