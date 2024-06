Jüri Ratase tulemuse tõi tavaline kampaania, mitte sotsiaalmeedia

Seda tüüpi tõlgendus, et näe, Ratas möllas Facebookis, Instagramis ja Tiktokis ja vaata kui palju hääli sai, on hetkel populaarne. Ometi võib see viidata ülemõtlemisele ja viia valele teele. Kui keegi kujutab ette, et teeb järgmine kord sotsiaalmeedias sama, mida Ratas seekord, ning võit tuleb, võib ta pettuda. Ka Ratas ise ütleb neile: «Tehke. Aga tulemust ei tule.»