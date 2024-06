Narvalased eurovalimistest: keegi neist pole patuta

Ühest küljest on see seletatav Venemaa Föderatsiooni kodanike suure osakaaluga piirkonnas. Teisalt aga teatasid mitmed portaali Rus.Postimees küsitletud inimesed, et neil polegi kedagi valida. «Igaühel on selleks oma põhjus,» ütles Ljubov. «See, et Aivo Peterson (KOOS) sai 11 000 häält, on täiesti normaalne, aga Marina Kaljuranna (SDE) tulemuse kohta ei taha ma midagi öelda.»