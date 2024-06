Riigikogu võttis vastu avalduse demokraatia kriisist Gruusias

Samuti peab riigikogu vajalikuks teha Euroopa Liidu Nõukogus ettepanek kehtestada Bidzina Ivanišvilile, Gruusia valitsuse liikmetele, parlamendi juhtkonnale ning erakonna Gruusia Unistus juhtkonnale ja parlamendifraktsioonile sanktsioonid, kaasa arvatud sissesõidukeelu Euroopa Liitu. Kui see ettepanek ei leia toetust, siis soovib parlament, et Eesti kehtestaks nendele isikutele valitsuse sanktsioonid, kaasa arvatud sissesõidukeelu Eestisse.

Veel soovib parlament, et Eesti teeks Euroopa Liidu Nõukogus ettepaneku kehtestada sanktsioonid Gruusia jõu- ja õiguskaitseorganite esindajatele, kes on osalenud Gruusia kodanike rahumeelsete meeleavalduste vägivaldses mahasurumises ning Gruusia opositsiooni ja kodanikuühiskonna represseerimises. Kui see ettepanek ei leia toetust, siis soovib parlament, et Eesti kehtestaks nendele isikutele valitsuse sanktsioonid.