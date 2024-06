Perling tunnistas, et Parempoolsed oleksid soovinud mandaati, aga need valimised tegid nad nähtavaks ja tugevamaks. «Me oleme valitav erakond ja sellega peab rahul olema. Meil läks väga hästi ja läheme täna edasi tugevamana, kui olime enne pühapäeva,» sõnas Perling.

Saadud häältesaaki selgitas ta maailmavaate ja inimeste põhjendustega. «Oleme algusest peale loonud maailmavaatelist erakonda. Ma arvan, et see on heas mõttes avanss valija poolt, selleks, et edasi minna maailmavaatelise erakonnana,» tähendas ta.