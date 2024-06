EKRE juhatuse koosoleku ajal on selgunud, et EKRE Pärnumaa ringkonna juht ja juhatuse liige Helle Kullerkupp ning Saaremaa ringkonnajuht Daniel Mereäär on erakonnast välja heidetud.

Küsimusele, et kas Madison on veel pärast tänast erakonna liige, sõnas ta, et ta veel ei tea, et mis otsus tehtakse. «Muidugi olen. Kus ma siis lähen? Eesti parim erakond,» muigas Madison.