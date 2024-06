«Küll on kurb vaadata, mis võteteni on senised head erakonnakaaslased langenud. Henn Põlluaas ütleb kindlas kõneviisis, et Mart Helme olevat juhatuse koosolekul kiitnud Putini püha sõda Ukrainas. Masendav laim. Teiseks, Mart ütles selge sõnaga, et kuna näha on, et enamik inimesi pole Kirilli algse sõnavõtuga kursis, tema aga luges avalduse läbi, siis ta refereerib seda fraktsioonikaaslastele. Ta jutustas ümber, mis oli originaaltekst,» kirjutas Martin Helme ühismeedias, täpsustades, et tegemist oli fraktsiooni koosolekuga, mitte juhatuse omaga.