Täna kogunes sisepingetes EKRE juhatuse koosolekule, kus klaaritakse viimasel ajal teravaks muutunud õhkkonda.

Arutelu alla tuli Peeter Ernitsa väide, nagu oleks partei aseesimees Mart Helme öelnud juhatuse koosolekul, et Vladimir Putin peab Ukrainas püha sõda ja ta toetab seda. On juhatuse liikmeid, kes kahtlevad sellistes väidetes või lükkasid need ümber, ja teised, kes tunnistasid, et on aseesimehe suust selliseid sõnu kuulnud.

Kirgi on kütnud ka EKRE juhi Martin Helme vastaskandidaat erakonna juhi kohale Silver Kuusiku küsimus partei rahaliste tehingute kohta.