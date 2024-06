Erakondade reitingud: Parempoolsete toetus ületas valimiskünnnise

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et käesoleva nädala märkimisväärsemad muutused on toimunud reitingutabeli alumises otsas.

«Euroopa Parlamendi valimiste tuules on Parempoolsete riigikogu valimiste reiting tõusnud esimest korda üle valimiskünnise ning on jõudnud samale tasemele Eesti 200 toetusprotsendiga. Parempoolsete toetus on kõrgem eestlaste ning meessoost valijate hulgas ning samuti kõrge hariduse ja kõrge sissetulekuga kodanike seas. Oma valijaprofiili alusel võiks öelda, et tegemist on ennekõike eliidiparteiga. Nii selle kui ka oma ideoloogilise profiili poolest on Parempoolsed seega peamiseks konkurendiks hetkel ennekõike Reformierakonnale,» ütles Mölder.