Ta tunnistas, et europarlamendi valimistel tegi tema senine koduerakond talle tugevat vastutööd ja seda EKRE esimehe eestvedamisel, samal ajal rahastas Madison oma valimiskampaaniat ise.

«Omaenda erakonna seest on juhtliikmete poolt mulle ette heidetud, et olles Euroopa Parlamendis, pole ma piisavalt toonud raha erakonda. See tähendab, et ma keeldusin kohe eelmise mandaadi alguses võtmast enda palgale ehk Euroopa Parlamendi eelarvest tööle ametnikke, kes teeks tegelikult koduerakonna jaoks tööd Eestis. Kuid see on keelatud,» jätkas Madison.

«Selle kohta on olnud palju jamasid ja kohtukaasuseid ning kui see välja tuleks, nõutaks kogu ametnikule makstud palgaraha koos maksudega tagasi Euroopa Parlamendi liikmelt, mitte sellelt ametnikult või koduerakonnalt. Mina sellist riski võtta ei soovinud. Samas olen ma kümne aasta vältel erakonnale rohkem annetanud kui näiteks Martin Helme. Viimati näiteks detsembris 7500 eurot. Lisaks olen võtnud iga-aastaselt praktikale meie erakonna noorliikmeid, viinud sadu erakonnaliikmeid külalisgruppidega Brüsselisse ning toonud alati viisaka tulemuse hääli valimistel,» selgitas Madison.

Tema sõnul on olnud tohutult võimas teekond, kuidas üks rahvuskonservatiivne liikumine kasvaks erakonnaks, mis on võitnud tuhandeid südameid. «Paraku on see teekond minu jaoks lõppemas. Minu maailmavaade on ikka sama ning jätkan täpselt sama töö tegemist Euroopa Parlamendis, mida olen seni teinud ning seisan täpselt samade väärtuste eest. Lisaks ütlen kohe ära, et ühtegi teise erakonda ma hetkel ei lähe ja oma endist koduerakonda, mille aseesimees olin ma aastaid praeguse hetkeni, ma kritiseerima ei hakka. Välistatud pole ka uue rahvuskonservatiivse liikumise algus, kuid seda näitab aeg,» ütles Madison.

Ta kutsus üles, et inimesed, kes ei näe enda tulevikku enam Eesti Konservatiivses Rahvaerakonnas, on oodatud endast märku andma. «Võite julgelt mulle kirjutada e-kirja teel jaak.madison@gmail.com. Kõigile liikmetele ma soovin siiralt tugevat närvi ja töötahet ning ükskord me võidame niikuinii,» lisas Madison.