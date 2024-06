Izmailova sõnul ühines ta nüüd sotsiaaldemokraatidega, sest soovib viia Eesti poliitikat edasi ja pühenduda tulemuslikumalt keskkonnaga seotud teemadele. «Mulle on oluline, et poliitikat tehakse avatult ja kaasava juhtimisstiiliga. See on võimalik SDEs.»

Sotside esimees Lauri Läänemets tõstis Izmailova tugevusena eelkõige esile tema keskkonnaalaseid teadmisi. «Hea meel on tervitada Zuzud sotsiaaldemokraatide ridades. Meie riigikogu fraktsioon tugevnes ja eriti selles, mis puudutab kliimat, jätkusuutlikkuse küsimusi, erinevaid metsa või taastuvenergiaga seotud teemasid ja roheleppe arenguid. Meie kõigi tuleviku nimel on need vaieldamatult juba täna poliitikas üliolulised otsustuskohad. Zuzu on end kirjeldanud uue põlvkonna poliitikuna - minu silmis ta just seda ongi. Sotsiaaldemokraadid tervitavad poliitikas uut, julget ja aktiivset lähenemist,» sõnas Läänemets.