«EKRE on poliitiline laip. Ma poleks arvanud, et see nii kiiresti tuleb,» ütles Ernits, kelle sõnul oli vihje pikkade nugade ööle juba mõnda aega õhus.

«EKRE puhul on tegemist Helmede ususektiga ja selle liikmed võivad oma liidrite taha jääda mitmeteks aastateks tiksuma. See on mõnus äraelamise viis, aga kahju, et nii oluline erakond jääb ususektiks,» rääkis Ernits.