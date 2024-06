EKRE läks lõhki: kuidas erakond muutus perekonnaks

«Ma arvan, et sain umbes kevadtalvel lõplikult aru, et Martin ei muutu,» sõnab äsja EKREst välja visatud riigikogu liige Jaak Valge. Viimase kahe päeva jooksul on EKREt tabanud torm, ent lahkumised, väljaviskamised ja avalik kriitika küpses erakonna sees tegelikult juba pikemat aega.