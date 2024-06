Riigikohus jättis läbi vaatamata EKRE kaebuse riigikogu töö peale.

Riigikohus rõhutas, et kuigi riigikogu liikmetele peab olema tagatud piisav informatsioon ja võimalus sisuliseks aruteluks, ei kuulu õigus võtta riigikogu istungil vaheaegu riigikogu liikme mandaadi kesksete, põhiseadusega kaitstud osade hulka, mille piiramise peale saaks esitada Riigikohtule kaebuse.

Neljapäevases määruses kordas riigikohus oma varasemat seisukohta, et seadus võimaldab Riigikogu liikmel esitada kaebuse riigikogu otsuse peale üksnes oma mandaadi kesksete, põhiseadusega kaitstud osade kaitsmiseks. Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tuleneb riigikogu fraktsiooni esimehe ja aseesimehe õigus võtta enne muudatusettepaneku täiskogus hääletamist kuni 10-minutiline vaheaeg, mis on suunatud riigikogu töö tõhususe tagamisele. Siiski ei ole sellel piisava ja vaba parlamentaarse arutelu seisukohast määravat tähendust, sest riigikogu liikmetele on seadusega tagatud ka muud võimalused eelnõude läbiarutamiseks enne hääletamist, näiteks komisjonide ja fraktsioonide nõupidamisteks ette nähtud ajal.