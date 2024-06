Keskerakond taotleb riigikohtult automaksu vastuvõtmise tühistamist

Põhiseaduse mõtte kohaselt peab riik lasterikastele peredele ja puuetega inimestele pöörama oma tegevuses tähelepanu nii õiguse loomisel kui ka rakendamisel. «On vastuvõetamatu, et huvirühmade palvel ja nendega koostöös valminud ettepanekud automaksu õiglasemaks tegemisel sildistati obstruktsioonilisteks ja läbi selle muudeti need sisutühjaks. Käesolevaga näitas koalitsioon selgelt, et neid ei huvita meie kõige nõrgemad ühiskonnaliikmed ja nende toimetulek,» rääkis Mihhail Kõlvart.

Mihhail Kõlvart meenutas, et ka õiguskantsler Ülle Madise on pööranud tähelepanu eelnõu probleemsusele seoses automaksuvabastuse või soodustuse puudumisega erivajadustega inimestele ja lasterikastele peredele. «Õiguskantsler on märkinud, et riigikohtust peaks automaksu küsimus läbi käima juhul, kui maksumäär jääb ikkagi nii kõrgeks, et näiteks maal elavad inimesed või suurpered või ka erivajadustega inimesed on sunnitud hädavajalikust autost loobuma,» lausus Kõlvart.